Около 800 кг овощей и фруктов запретили продавать тюменским торговцам с начала 2025 года

Во взаимодействии регионального управления Роспотребнадзора (РПН) с органами УМВД России по Тюменской области в 2025 году снято с реализации более 200 партий плодоовощной продукции общим объемом 786 кг, сообщается на сайте РПН.

Причиной для этого стали отсутствие документов о происхождении товара, качество и безопасность, отсутствие информации об изготовителе, дате производства, сроке годности, условиях хранения, сообщили в РПН и напомнили, что приобретать продукты в местах несанкционированной торговли может быть потенциально опасным для здоровья.