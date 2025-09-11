Тюменцам рассказали, как быстро получить остатки маткапитала от соцфонда

Семьи, у которых на сертификате материнского (семейного) капитала осталось не более 10 тысяч рублей, могут их получить как единовременную выплату, причем в два раза быстрее, чем прежде.

По данным Отделения СФР по Тюменской области, единовременную выплату остатка средств материнского капитала получили 2 505 семей региона.

Для получения единовременной выплаты нужно подать заявление на портале госуслуг либо в клиентской службе Отделения СФР по Тюменской области или МФЦ.

Срок рассмотрения заявлений на распоряжение средствами маткапитала изменился. Теперь Отделение СФР по Тюменской области рассматривает документы в течение пяти рабочих дней с даты их приема (вместо десяти дней). Столько же дней отводится на перечисление денег на указанный банковский счет.

Остаток маткапитала выплачивается независимо от возраста ребенка и материального положения семьи. Потратить деньги можно на любые цели.

ОСФ Тюменской области:

Отметим, что это единственный способ получить средства маткапитала в виде денежной выплаты. Любые схемы "обналичивания" средств материнского капитала — незаконны.

Точную сумму оставшихся средств на сертификате материнского капитала можно узнать, заказав выписку об остатке и расходовании материнского капитала на портале госуслуг. Электронный документ будет доступен в личном кабинете гражданина. Если требуется бумажная выписка, обратиться за ней можно в ближайшую клиентскую службу Отделения СФР. Узнать более подробную информацию об услугах Отделения фонда можно на региональной странице сайта, а также в социальных сетях.