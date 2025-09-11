Пенсионеры из 75 регионов встретятся в Тюмени на спартакиаде

Состязания, приуроченные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в Тюменской области с 30 сентября по 5 октября. Регион примет 700 спортсменов "серебряного возраста" из 75 регионов.

Основной площадкой станет легкоатлетический манеж, там же пройдут церемонии открытия и закрытия спартакиады. Подготовка на финишной прямой — осталось провести все на достойном уровне, ярко и гостеприимно при активной поддержке местных болельщиков, отметили организаторы.

В программе — состязания по дартсу, плаванию, волейболу, настольному теннису, шахматам, легкоатлетическому кроссу, комбинированной эстафете и комплексу ГТО.