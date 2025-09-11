Жительницу Тюмени с запрещенными пилюлями для похудения задержали у почты в Тюмени

Жительницу Тюмени задержали у почтового отделения из-за ппосылки из Казахстана, в которой были 14 упаковках с 40 капсулами сибутрамина, включенного в список сильнодействующих веществ и запрещенного к свободному обороту в России, сообщили в Тюменской таможне.

По словам гражданки, она наблюдалась у эндокринолога в Астане, который устно посоветовал употреблять таблетки для похудения. Рецепт на приобретение препаратов ей не выписывали ни в России, ни в Казахстане, однако, женщина заказала запрещенные капсулы.

Исполняющий обязанности заместителя начальника Тюменской таможни Дмитрий Шайдулин:

Перед оформлением международного заказа необходимо ознакомиться с составом медикаментов и биологически активных добавок. Некоторые из них допускаются к продаже за рубежом, но имеют ограничения при ввозе в Российскую Федерации. Гражданам необходимо знать, включен ли препарат в государственный реестр лекарственных средств. За разъяснениями граждане могут обратиться в таможенные органы или изучить правила перемещения товаров на сайте ФТС России.

Тюменку оштрафовали на 1 000 рублей и забрали препараты.

За незаконное перемещение через таможенную границу Российской Федерации сильнодействующих веществ предусмотрена уголовная ответственность по ст. 226.1 УК РФ. Нарушителю может грозить от трех до семи лет лишения свободы со штрафом.