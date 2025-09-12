Банк России снизил ключевую ставку до 17%

Совет директоров Банка России 12 сентября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых. Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год, указан в тг-канале ЦБ РФ.

Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По нашему прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6–7% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке запланировано на 24 октября 2025 года.