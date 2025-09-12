Тюменцы ставят рекорды: накопления в Сбере за год выросли на четверть

Сбережения жителей Тюменской области продолжают расти высокими темпами. За последний год частные клиенты в регионе увеличили накопления в Сбере на 25%. Сейчас тюменцы хранят в банке уже более 167 миллиардов рублей.

Тренд на сбережения не только набирает силу, но и уверенно уходит в цифровой формат. Уже 61% всех вкладов тюменцы открывают дистанционно — через приложение СберБанк Онлайн. Это на 5,5 процентного пункта больше, чем годом ранее, и подтверждает растущее доверие к онлайн-сервисам. При этом доля валютных вкладов в общем портфеле сократилась с 3,1% до 1,9%.

Самыми востребованными остаются среднесрочные вклады — от 6 месяцев до года. Их популярность только повышается: за год доля таких вкладов в портфеле банка увеличилась с 39,2% до 44%.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка: