Журналистам рассказали о новшествах Промышленно-энергетического форума TNF

Пресс-день провели на площадках Промышленно-энергетический форум TNF. Журналисты прошли по выставке, оценили ее готовность, посмотрели стенды на TNF EXPO, площадку TNF LIVE и другие локации форума.

В этом году выставка ориентирована не только на демонстрацию передовых разработок нефтегазовой промышленности, но и имеет свою деловую программу: Дни поставщика ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Сургутнефтегаз" и впервые — ПАО "Газпром". Demo Дни Группы ПОЛИПЛАСТИК и АО "ДКС", Всероссийская премия лучших технологических решений в ТЭК "Территория технологий" и тематические туры по стендам.

"В этом году Промышленно-энергетический форум TNF юбилейный. Форум расширился как по площадям, так и по количеству участников. Мы ожидаем свыше 12 тысяч посетителей и около полутора тысяч компаний, представители которых приедут на форум. Более 140 предприятий и организаций представят свою продукцию на TNF EXPO. Особое место на форуме займут заказчики, которые сегодня нуждаются в новых российских, качественных и высокотехнологичных решениях. И эти решения готовы предложить наши промышленники. Продукция многих участников выставки уже не просто заменяет импорт, а превосходит его по характеристикам и качеству", – подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

редседатель программного комитета форума, генеральный директор Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич рассказал об особенностях деловой программы этого года и наиболее значимых темах. Одной из центральных дискуссий станет обсуждение внедрения искусственного интеллекта в промышленность.

Промышленно-энергетический форум TNF 2025 пройдет 15-18 сентября в Тюмени и соберет лидеров отечественного ТЭК и смежных отраслей для решения стратегических задач отрасли.