Обрушение одного из строений в зоне элеватора испугало тюменцев

Сообщения о грохоте и "землетрясении" на улице Судостроителей в Тюмени появились в местных пабликах в ночь на 12 сентября, позже выяснилось, что обрушена одна из башен в зоне элеватора, где идет расчистка территории от неэксплутируемых строений. Ситуацию на контроль взял депутат гордумы Георгий Муратов.

В Вк он процитировал обращение председателя совета ТОСов города Альбины Селезневой: "Пережили сегодня кошмарную ночь, все четыре дома по Судостроителей боялись уснуть!!! Перепуганы все, от мала до велика. Все, кто мог, повыскакивали на улицу, не понимая, что происходит!!! А там ...пыль столбом!!! В 21:30 мы испытали мощнейшей силы подземный толчок, думали наши дома развалятся!!! Оказывается, упала одна из башен элеватора!!! Хочу сказать , это только начало, ведь этих башен у него две, причём ещё само огромное здание элеватора!!! Оказывается на элеваторе ведутся работы по его разбору, а людей, рядом живущих, не предупреждают об этом!! Ещё пару таких толчков и наши дома сложатся, как карточные домики! Людей жалко, ведь большинство из проживающих, пенсионеры!"

Мууратов отметил, что пообщался с людьми, представителем подрядчика и руководством компании-застройщика. "Ситуация нездоровая. Понимаю, компания-застройщик не может ответить за подрядчика, не учитывающего интересы жителей окрестных домов, но все же...Берем с Альбиной Михайловной эту ситуацию на контроль", - написал Муратов.