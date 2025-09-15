Развязку и разворотную петлю на Червишевском тракте в Тюмени запустят в конце ноября

Движение по новой транспортной развязке на Червишевском тракте в Тюмени запустят к концу ноября, сейчас готовность объекта составляет 65%, сообщает Главное управления строительства ТО.

Развязка строится на пересечении обхода деревни Ожогиной и трассы Курган-Тюмень. Уже готовы путепровод и четыре съезда. Ещё три съезда на подходе. Трудятся на объекте более 30 рабочих и примерно столько же единиц техники. В сторону улицы Пермякова делают разворотную петлю, ее спроектировали специально для того, чтобы сохранить деревья в парке. Ее запустят в эксплуатацию одновременно с основной развязкой.