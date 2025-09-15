Сбер помог многодетной матери избежать банкротства и сохранить жильё

Сотрудники Сбера помогли сохранить квартиру женщине, которая попала в сложные обстоятельства и не справлялась с выплатой ипотеки. Жительница Ямала одна воспитывает четверых детей, трое из них имеют инвалидность. Ситуацию усугубил бракоразводный процесс, а супруг не помогал жене и редко выходил на связь.

У семьи две квартиры, долг накопился за "трёшку" в Новом Уренгое, ситуация стала критической. Сначала женщина рассматривала вариант банкротства. Но это тоже требовало дополнительных затрат. К тому же, тогда мама с детьми могла остаться только с однокомнатной квартирой в другом регионе, это грозило серьёзными трудностями. Женщина обратилась за помощью в Сбер. Специалисты банка помогли провести переговоры с мужем, снизить напряженность между супругами и заключить мировое соглашение. Так женщина сохранила всю недвижимость, а банк предложил удобную схему погашения кредита.

Сергей Шальнев, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

Мы всегда стараемся понять и вникнуть в историю клиента, делаем всё возможное, чтобы оказать помощь, даже в нестандартных ситуациях. В этом случае дело касалось большой семьи с детьми, которым нужны особый уход и пространство для жизни.

В Сбере рекомендуют не доверять компаниям, которые обещают "списать долги" через банкротство, потому что чаще всего это заканчивается потерей дополнительных денег и времени. Если возникают трудности с выплатами, лучше напрямую обращаться в банк — в Сбере тщательно рассмотрят любую ситуацию и найдут решение, которое подойдёт клиенту.