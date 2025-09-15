Промышленно-энергетический форум TNF открыли в Тюмени в десятый раз

Промышленно-энергетический форум TNF за десятилетие стал важнейшей для нефтегазовой отрасли в России площадкой межотраслевого взаимодействия и выстраивания новых корпоративных цепочек, программа форума составлена таких образом, чтобы каждая коммуникация давала реальную практическую пользу его участникам, заявил на открытии губернатор Александр Моор.

Поздравляю с открытием нашего Тюменского промышленно-энергетического форума ДНФ-2025. Уже многие годы наш форум укрепляет свой статус важнейшей мироотраслевой площадки, где обсуждаются главные вызовы и задачи, которые сегодня стоят перед нашей промышленностью, перед энергетическим сектором. Здесь обсуждаются и принимаются важные решения и создаются новые крепкие кооперационные цепочки. Программа нашего форума выстроена в логике реализации энергетической стратегии России до 2050 года. В фокусе внимания разработка и производство нового оборудования, новых технологий, внедрение передовых IT-решений, автоматизации. Все большее внимание уделяется искусственному интеллекту, цифровым двойникам, роботизации. В общем, всем технологиям, которые позволят повысить эффективность добычи, транспортировки и переработки нефти.

В форуме этого года участвуют делегации Белоруссии и Казахстана, ОАЭ, Ирана и Китая. По мнению Моора, это еще раз подтверждает, что Россия никем не изолирована, а открыта для взаимовыгодного международного сотрудничества.

Ключевая тема TNF 2025 – "Технологическое лидерство: объединяя усилия". Деловая программа форума посвящена актуальным отраслевым вызовам и поиску лучших практик в области создания отечественных технологий для добычи и транспортировки углеводородов и подготовки квалифицированных кадров для ТЭК. В рамках форума проходят Технологические дни нефтегазовых компаний и биржа деловых контактов, HR-саммит. Насыщенная программа форума предполагает более ста мероприятий по четырем основным тематическим трекам: человеческий капитал (15 сентября), технологии и процессы (16 сентября), стратегии с главной пленарной сессией "Технологическое лидерство: объединяя усилия" с участием представителей правительства РФ, глав крупнейших компаний от нефтегаза и смежных отраслей, цифра в ТЭК.