У села Абатского в столкновении грузовиков погиб водитель

На 354 км автодороги Тюмень-Омск произошло ДТП с участием грузовых автомобилей ХИНО и СИТРАК, двигавшихся в попутном направлении. По предварительным данным, водитель ХИНО не выдержал безопасную дистанцию, допустил столкновение с грузовиком СИТРАК и погиб от полученных травм на месте.

Прокуратура Абатского района сейчас проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения, ход и результаты процессуальной проверки на контроле.