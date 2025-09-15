У села Абатского в столкновении грузовиков погиб водитель

15:17 15 сентября 2025
На 354 км автодороги Тюмень-Омск произошло ДТП с участием  грузовых автомобилей ХИНО и СИТРАК, двигавшихся в попутном направлении. По предварительным данным, водитель ХИНО не выдержал  безопасную дистанцию, допустил столкновение с грузовиком СИТРАК и погиб от полученных травм на месте.

Прокуратура Абатского района сейчас проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения, ход и результаты процессуальной проверки на контроле.

 

Теги: ДТП , прокуратура
