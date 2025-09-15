Светлана Иванова на деловой игре провела для студентов заседание гордумы

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2025 повела для студентов вузов и колледжей Тюменской области деловую игру, в ходе которой молодежь смогла понять, как работает дума и на что направлены решения, которые принимают депутаты на заседаниях, также она ответила на вопросы ребят. Встреча в таком формате на форуме по инициативе думы состоялась впервые.

Студенты активно включились и в игру, и диалог. По их мнению, встреча стала для них полезной и познавательной.

"Мы постарались рассказать о думе, об исполнительной власти города, рассказали о том, чем занимаются депутаты, поиграли в игру "Как проходит дума", причем в сравнении с прошлым веком и современными заседаниями. Рассмотрели разные вопросы и постарались объяснить, что мы работаем над задачами, которые дают возможность развивать наш город с непосредственным участием граждан, что молодежь тоже может активно включаться в эти процессы", - прокомментировала итоги встречи Светлана Иванова.

Студентка многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета Алена Деева учится на втором курсе по специальности переработка нефти и газа, она отметила, что ей понравилась площадка Тюменской гордумы. "Было очень интересно узнать, как работает Дума изнутри, как она менялась, узнать об истории, как вообще проходят заседания. Было также интересно поделиться своим мнением, выслушать чужое, поучаствовать в "дебатах", "проголосовать". Это погружает в атмосферу, заставляет задуматься и заинтересоваться этой сферой. Спасибо большое!" - отметила Алена.

Светлана Иванова поблагодарила организаторов форума за площадку для встречи с молодежью, а также сотрудников музейного комплекса имени Ивана Словцова, которые помогли погрузить ребят в историческую среду.