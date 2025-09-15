В России начался прием заявок на программу "Именные гранты ВТБ 2025"

ВТБ запустил новый сезон образовательной программы "Именные гранты ВТБ". Этот масштабный проект для талантливых студентов банк реализует уже в шестой раз. За это время программа собрала более 35 000 заявок. По условиям программы участники пройдут многоступенчатый отбор, в результате которого 30 лучших участников получат именные гранты в размере 200 000 рублей на реализацию собственных проектов и профессиональное развитие.



Как и в предыдущие сезоны, студентов ждет насыщенная программа в формате образовательного курса. Участники "Именных грантов" посетят мастер-классы от ведущих экспертов ВТБ и приглашенных спикеров, будут выполнять интерактивные задания и смогут прокачать свои навыки сразу в нескольких направлениях.



В рамках образовательного курса предусмотрено три модуля:

Профессиональные навыки: студенты изучат инструменты AI, принципы дизайна и визуальной коммуникации для создания презентаций, погрузятся в мир инвестиций и финансов.

Гибкие навыки: участники смогут улучшить свои компетенции в коммуникации, лидерстве, командном взаимодействии и узнают секреты построения личного бренда.

Построение карьеры: студенты получат советы и рекомендации от экспертов ВТБ по карьерному планированию и развитию.

Участвовать в программе "Именные гранты ВТБ" могут студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета 2026-2027 годов выпуска, которые учатся на целевых факультетах в 38 ведущих вузах России.

На финале проекта в декабре топ-250 участников получат подарки от ВТБ и фаст-трек на стажировки банка, а 30 победителей с наилучшим результатом по традиции получат гранты в 200 000 рублей на воплощение своих карьерных амбиций.

Информация о проекте размещена на официальном сайте. Заявки принимаются до 3 октября 2025 года.