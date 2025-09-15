Около 300 добровольцев в тюменском "Витязе" оценили возможности платформы "Добро.рф"

В загородном областном образовательном лагере "Витязь" около 300 волонтеров встретились со своими кураторами, представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, органов исполнительной власти, Добро.Центров и опорных, студенческих и муниципальных центров развития добровольчества региона.

Перед участниками выступили главный редактор "Добро.Медиа" Ассоциации "Добро.рф" Ашот Караханян, эксперт высшей школы государственного управления РАНХиГС Надежда Васильева. Также волонтеры попробовали свои силы в интерактивной игре по мотивам возможностей платформы "Добро.рф".

В течение прошлой недели в ХМАО проходил федеральный форум "Добрино", где целый трек посвятили эффективности и усовершенствованию данной платформы, обсудили, какие доработки необходимы для повышения уровня взаимодействия добровольцев и НКО друг с другом и различными бизнес- и госструктурами в РФ.