Около 300 добровольцев в тюменском "Витязе" оценили возможности платформы "Добро.рф"

12:37 15 сентября 2025
В загородном областном образовательном лагере "Витязь" около 300 волонтеров встретились со своими кураторами, представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, органов исполнительной власти, Добро.Центров и опорных, студенческих и муниципальных центров развития добровольчества региона. 

Перед участниками выступили главный редактор "Добро.Медиа" Ассоциации "Добро.рф" Ашот Караханян, эксперт высшей школы государственного управления РАНХиГС Надежда Васильева. Также волонтеры попробовали свои силы в интерактивной игре по мотивам возможностей платформы "Добро.рф".

В течение прошлой недели в ХМАО проходил федеральный форум "Добрино", где целый трек посвятили эффективности и усовершенствованию данной платформы, обсудили, какие доработки необходимы для повышения уровня взаимодействия добровольцев и НКО друг с другом и различными бизнес- и госструктурами в РФ.

 

Теги: добровольцы
Октябрь, 2025