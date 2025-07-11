В тюменской "Ребячке" организовали университетскую смену для школьников из Брянска

11:11 11 июля 2025
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Тюменский индустриальный университет в загородном центре "Ребячья республика" до 14 июля проводит третий сезон Всероссийского проекта "Университетские смены", его участниками стали 45 школьников из Брянской области – активисты "Движения первых", отличники и спортсмены. 

На смене в рамках Всероссийского конкурса научно-технических проектов "Инженерный резерв России" ребят обучают по четырем направлениям: инженерные технологии, нефтегазовое дело, цифровые технологии, архитектура и строительство. В дополнение к учебе - обзорная экскурсия по Тюмени, профориентационная программа в ТИУ, парк-музей "Россия – моя история" и региональный центр "Движения первых". 

"Университетские смены" – совместный проект Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения РФ, а также "Движения первых". Он дает школьникам России возможность на практике познакомиться со студенческой жизнью, попробовать себя в разных профессиях и сделать первые шаги к будущей карьере.

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