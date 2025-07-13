Более 19 тысяч тюменцев установили запрет на сделки со своей недвижимостью без личного участия

В первом полугодии 2025 года запрет на сделки с недвижимостью без личного участия собственника оформили 19,7 тыс. тюменцев. Это позволяет дополнительно защитить имущественные права граждан и жилье от мошенников.

Чтобы подать заявление о невозможности государственной регистрации ограничения или обременения, а также о прекращении права собственности на недвижимость без личного участия собственника, можно обратиться в любой удобный офис МФЦ или подать заявление в электронном виде (rosreestr.gov.ru) или портале Госуслуг.

По закону, для внесения сведений в ЕГРН дается пять рабочих дней со дня подачи заявления, но в тюменском Росреестре такая процедура осуществляется в минимально короткие сроки. Услуга предоставляется бесплатно.

После рассмотрения заявления в Едином государственном реестре недвижимости ставится отметка о том, что без собственника невозможно зарегистрировать переход, прекращение, ограничение права и обременение объекта.

– Таким образом, никто иной, кроме собственника, не сможет обратиться с заявлением о регистрации сделок с недвижимостью, – разъяснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко. – Даже если представителем по доверенности поданы все необходимые для проведения сделки документы, они будут возвращены без рассмотрения.

Отметим, что ежегодно интерес к такой форме защиты недвижимости растет. Если в 2017 году поступило всего 11 заявлений, то в 2019-ом их было уже более 9 тысяч, а в 2024 году – более 18 тыс, - сообщает Мегатюмень.