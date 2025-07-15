Моор рассказал о педагогах, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов

Более полусотни выпускников Тюменской области в этом году сдали единый госэкзамен на сто баллов, все учителя-предметники, чьи ученики смогли достичь максимальных результатов, получат по 100 тысяч рублей.

"За эти победы надо поблагодарить и учителей. Вот лишь небольшая часть преподавателей, которые воспитали стобалльников. Педагоги Физико-математической школы Тюменской области гордятся максимальными результатами своих выпускников в этом году. Особо хочу отметить Ирину Викторовну Слезко, учителя математики. Пять её учеников написали ЕГЭ на высший балл. Сразу по двум предметам сдал ЕГЭ на 100 баллов ученик Боровской средней школы Тюменского муниципального округа. Его подготовили Юлия Александровна Мышкина, учитель биологии и географии, и её коллега, Ольга Алексеевна Гавинович, преподаватель химии и биологии. Есть стобалльник и среди выпускников Жанны Алексеевны Малькович. Она – преподаватель русского языка и литературы Тюменского президентского кадетского училища, "Почётный работник сферы образования Российской Федерации". Своя стобалльница и в Ишимской православной гимназии. Физику ей преподавала Зинаида Павловна Боровикова", - перечислил лучших губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.

В информцентре добавили в этот список учителя химии лицея №93 Тюмени Елену Малову, ученики которой шестой год подряд сдают ЕГЭ по химии на 100 баллов. в этом году отличились максимальным результатом порадовали Руслана Садыкова и Кристина Соснова.