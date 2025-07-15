Тюменские депутаты следят за созданием комфортной среды для жизни в городе

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Депутаты Тюменской городской думы продолжают работать в своих избирательных округах, оперативно реагируя на обращения граждан, касающиеся содержания городских пространств, ремонта домов и формирования комфортных для жизни условий.

Так, Дмитрий Ошурков с руководителем управы Калининского административного округа Олегом Савчуком при осмотре земельных участков после сноса частных домов в районе улиц Карагандинской, Ямбургской, Алтайской, Целиноградской и Семипалатинской выявили некачественную обрезку деревьев, нескошенные сорняки и сухостой, что создает пожароопасную обстановку и небезопасно для близлежащих участков. "Руководитель управы КАО Олег Савчук зафиксировал нарушения, обещал в кратчайшие сроки навести на данных территориях порядок. Важно отметить, что действующая власть оперативно реагирует на обращения и демонстрирует открытость и готовность к конструктивному диалогу, совместной деятельности во благо жителей нашего города", - отметил Дмитрий Ошурков.

Александр Жуков помогает жителям улицы Рационализаторов в Центральном административном округе решить вопросы соблюдения тишины в ночное время - горожане пожаловались, что громкая музыка, крики и шум посетителей в кафе "Ниагара" мешают им отдыхать. Обращение направлено по компетенции, депутат держит ситуацию на контроле.

Екатерина Вешкурцева следит за ходом капремонта общедомового имущества многоквартирных домов: замена инженерных сетей теплотрассы сейчас ведется по улицам Московский тракт, Транспортная, капремонт крыш - на домах по улицам Куйбышева и Новосибирской. Вместе с депутатом активно процесс контролируют сами жильцы Екатерина Вешкурцева отмечает, что ежегодно согласно графику капремонта ремонт ведется в 10-15 домах по разным видам работ. При возникновении вопросов она встречается с жителями, разъясняет текущее положение дел, определяется с возникшей ситуацией и принимает совместное решение. "Мы вместе - и исполнители работ, и жители - заинтересованы в качественном капитальном ремонте общедомового имущества (тепло-, водо-, электросетей, крыш), комфортном проживании", — подчеркнула Екатерина Вешкурцева.