На трассе Ханты-Мансийск - Тюмень стало больше камер контроля скорости

Новые камеры контроля скорости появились на трассе, соединяющей Югру с Тюменью, фиксировать нарушения стационарные комплексы будут по обе стороны федеральной дороги, сообщили в Главном управлении строительства ТО.
Места под радары выбраны не случайно. В основном они появились на самых скоростных участках магистрали.
Автомобильные потоки на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень контролируются несколькими способами. Это не только стационарные радары. Встречаются на дороге и мобильные комплексы фиксации нарушений. На отдельных участках автоинспекторы используют беспилотники.
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