Набор студентов в Школу межэтнической журналистики объявили в Тюмени в День знаний

Школу межэтнической журналистики открыли в Тюмени для жителей региона 18-30 лет, которые ведут блог, учатся на журналиста или уже работают в СМИ.

Образовательная программа бесплатная, по ее прохождении ученики получат базовые знания об основах государственной национальной политики, о федеральных и региональных СМИ, научатся работать с межнациональной темой в различных форматах. Занятия будут проводиться очно и онлайн до конца 2025 года, сообщили в департаменте общественных связей ТО.

Лучшие студенты пройдет обучение в федеральном модуле в Москве. Преподаватели – ведущие эксперты по межнациональным отношениям, журналисты региональных и федеральных СМИ, представители органов госвласти. По окончании обучения все студенты получат сертификаты.

Президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге:

За десять лет существования школы интерес к этнической теме у молодежи существенно вырос. Знать свои корни, уважать и беречь традиции стало модно. Это очень хороший знак. Но не менее важно уметь деликатно и грамотно поднимать тему в СМИ и блогах. Именно этому мы учим наших студентов. Специальную подготовку в Школе межэтнической журналистики уже прошли более трех тысяч молодых журналистов.

Поступление в школу проходит на конкурсной основе. Чтобы стать участником программы, до 20 сентября отправляйте мотивационное письмо на почту school@nazaccent.ru и ждите приглашения на собеседование.

Организаторы проекта - Гильдия межэтнической журналистики при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.