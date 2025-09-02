В казанском поселке до конца 2025 года откроют кинозал

В поселке Новоселезнево Тюменской области откроют кинозал до конца 2025 года, деньги на покупку современного проекционного, звукового оборудования и модернизацию зрительного зала  выделит Российский фонд кино по нацпроекту "Семья", сообщает депкультуры ТО. 

"В этом году возможность открытия кинозалов появилась в самых маленьких населённых пунктах. Финансирование будет направлено победителю на покупку современного оборудования – мультимедийного проектора, киноэкрана, акустической системы. В нашем регионе жители такого небольшого посёлка как Новоселезнево смогут смотреть новинки кинопроката в родном селе. Кинозал должен открыться до конца 2025 года", – отметил директор департамента культуры  Александр Сидоров.

На сегодня в регионе 17 кинозалов, переоборудованных за счет субсидий "Фонда кино". В 2025 году в них прошло 3 225 кинопоказов при участии почти 25 тысяч зрителей.

