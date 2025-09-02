Ночью в Тюмени при пожаре погиб человек

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Лобкова, 67 в Тюмени поступило в первом часу ночи 2 сентября. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь полностью охватил деревянный дом.
Пожар на 32 "квадратах" тушили 12 человек и 3 единицы техники от областного главка МЧС России. В результате происшествия погиб человек.
Причина пожара устанавливается.
