Ночью в Тюмени при пожаре погиб человек

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Лобкова, 67 в Тюмени поступило в первом часу ночи 2 сентября. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь полностью охватил деревянный дом.

Пожар на 32 "квадратах" тушили 12 человек и 3 единицы техники от областного главка МЧС России. В результате происшествия погиб человек.

Причина пожара устанавливается.