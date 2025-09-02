Ночью в Тюмени при пожаре погиб человек

09:00 02 сентября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Лобкова, 67 в Тюмени поступило в первом часу ночи 2 сентября. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь полностью охватил деревянный дом. 

Пожар на 32 "квадратах" тушили  12 человек и 3 единицы техники от областного главка МЧС России. В результате происшествия погиб человек. 

Причина пожара устанавливается.

Теги: МЧС , пожары
NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2025