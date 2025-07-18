Тюменский Центр робототехники для детей участников СВО провел день цифры

Тюменский Центр робототехники и АСУ для детей из семей участников специальной военной операции провел День цифры, чтобы рассказать о нейроинженерах, робототехниках и кибербезопасности.

День начался с экскурсии, на которой гости узнали, каких роботов делают в проектной лаборатории, как создают игры и 3D-модели в GameDev-станции, какие языки программирования изучают ученики класса 1С, для чего нужны хорошие знания математики в Школе юных нейроинженеров.

Далее инженеры провели мастер-класс по сборке электрической цепи без пайки. Они использовали простую медную ленту, деревянный шаблон и электронные компоненты. Дети по алгоритму собирали из отдельных частей целое устройство и смогли даже взять его домой. И теперь у каждого из них дома будет жить собственный кот со светящимися глазами, который питается электричеством.

После этого эксперт по кибербезопасности, сотрудник департамента информатизации Тюменской области Артем Семанов, рассказал об основных правилах безопасности в сети. Ребята узнали, почему анонимность в интернете — это миф, какие опасности ждут в онлайн-играх, и как спам связан с мясными консервами (SPAM - это марка консервов, которые в большом избытке остались после Второй мировой войны и компания устроила массовую рекламную кампанию, которая стала настолько навязчивой, что слово "спам" стало нарицательным)

Все завершилось веселым и познавательным квизом. Ребята ответили на вопросы по теме кибербезопасности, а также показали свои знания в трендовых мемах.

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: