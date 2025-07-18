439 поздравлений с днем города отправят тюменцы в зону СВО

Фото - https://duma.tyumen-city.ru

26 июля Тюмень отметит 439-летие со дня основания, в честь этого события в Тюменской гордуме организовали акцию - сотрудники аппарата гордумы и депутаты подпишут и отправят на передовую участникам специальной военной операции 439 открыток с поздравлениями и словами благодарности за службу Родине.

В акции также принимают участие представители общественных организаций, школьники, студенты, пенсионеры, сотрудники предприятий и организаций города. По мнению председателя Тюменской городской думы Светланы Ивановой, такие добрые инициативы имеют большое значение для укрепления боевого духа военнослужащих.

"Трогательные открытки напомнят нашим парням, что мы рядом, помним и гордимся ими. Для защитников, находящихся вдали от дома, эти письма станут доброй весточкой, окажут поддержку и придадут сил", — уверена Светлана Иванова.