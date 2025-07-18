439 поздравлений с днем города отправят тюменцы в зону СВО 

26 июля Тюмень отметит 439-летие со дня основания, в честь этого события в Тюменской гордуме организовали акцию - сотрудники аппарата гордумы и депутаты подпишут и отправят на передовую участникам специальной военной операции 439 открыток с поздравлениями и словами благодарности за службу Родине.
В акции также принимают участие представители общественных организаций, школьники, студенты, пенсионеры, сотрудники предприятий и организаций города. По мнению председателя Тюменской городской думы Светланы Ивановой, такие добрые инициативы имеют большое значение для укрепления боевого духа военнослужащих.
"Трогательные открытки напомнят нашим парням, что мы рядом, помним и гордимся ими. Для защитников, находящихся вдали от дома, эти письма станут доброй весточкой, окажут поддержку и придадут сил", — уверена Светлана Иванова.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru