Депутаты Тюменской гордумы следят за ходом благоустройства дворов

Вопросы формирования и развития комфортной городской среды для многих депутатов Тюменской гордумы являются частью наказов избирателей и поэтому находятся у них на постоянном контроле.

Так, депутат Наталия Путина следит за ходом работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов № 22, 24, 32 и 34 на улице Олимпийской, которые проводятся в рамках выполнения наказов жителей и благодаря муниципальной программе "Формирование современной городской среды на 2019–2025 годы". До начала благоустройства во дворах провели подготовительные работы, демонтировали устаревшие элементы, реконструировали теплосети и систему водоснабжения. Подрядчик взял на себя обязательства по обеспечению бесперебойной работы. Вскоре во всех дворах появятся новые дорожки, детские площадки, зелёные зоны и комфортные места для отдыха. Работы идут полным ходом. Все этапы выполняются в соответствии с графиком. Представитель Восточной управы ежедневно контролирует процесс.

Депутат Александр Захаров поспособствовал тому, чтобы во дворе дома № 54а по улице Пермякова установили новые малые архитектурные формы с урнами после жалоб местных жителей на ставшую небезопасной детскую площадку. Содействие в решении вопроса оказала управа Восточного административного округа, так как земля муниципальная. Теперь двор снова стал местом сбора ребятишек на обновленной площадке. "Пусть песочница, детская горка, качели и турник, установленные здесь, не поражают воображение масштабами, но у окрестных ребятишек появилось место для игры. Красивее и уютнее стал старый дворик с этим уголком для малышей", – считает Александр Захаров.