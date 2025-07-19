Врачи тобольской больницы спасли женщину от осложнений после инсульта

На рабочем месте у жительницы Тобольска появилась тошнота, сильное головокружение, давление подскочило до критических значений, а затем началось двоение в глазах и нарушилась координация движений. Вовремя распознав признаки надвигающегося инсульта, ее коллега позвонила в скорую помощь. И уже через полчаса пациентка проходила обследование в Областной больнице № 3 (г. Тобольск). Компьютерная томография подтвердила — тромб в головном мозге.

Врач-невролог Жахонбек Латипов экстренно начал тромболитическую терапию препаратом, который был введён внутривенно, и уже через несколько минут женщина почувствовала облегчение — тромб рассосался. Благодаря своевременной помощи ишемия не успела развиться, и пациентка восстановилась прямо в процессе лечения.

После спасения от острого состояния она провела в стационаре 10 дней. Главной задачей врачей в этот период было исключить риски повторного инсульта, провести полное восстановление и стабилизировать состояние пациентки.

Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает — болезнь не оставила после себя ни когнитивных, ни физических последствий, - сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г. Тобольск).

Первые признаки инсульта: резкое ухудшение зрения, сильное головокружение, потеря равновесия, координации и внезапная сильная головная боль без видимой причины.

Врачи советуют запомнить слово УДАР, где:

У — улыбка: асимметрия лица

Д — движение: резкая слабость в руке и/или ноге (особенно с одной стороны тела);

А — артикуляция: нарушение речи или её понимание;

Р — решение. Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов — немедленно вызывайте скорую помощь. В таких ситуациях счёт идёт на минуты.