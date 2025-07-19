Стало известно, где платят самые высокие зарплаты в Тюменской области

По данным Тюменьстата, в Тюменской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 86 тыс. 714 рублей. В некоторых сферах платят в разы больше.

В этот период на 11,7% выросли зарплаты в производстве химических веществ и химических продуктов и в среднем составили 203 тыс. 652 руб.

В деятельности воздушного и космического транспорта прирост еще выше — на 23,9%. По итогам четырех месяцев специалисты зарабатывали по 183 тыс. 819 руб. Занятым в производстве машин и оборудования начисляли 167 тыс. 891 руб., что на 8,8% больше, чем в 2024 году.

В сфере добычи нефти и природного газа средний заработок составил 223 тыс. 821 руб., в предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых — 199 тыс. 326 руб. Однако по сравнению с прошлым годом начисленные суммы немного ниже — на 11,4% и на 1,5% соответственно, - сообщает Вслух.ру.