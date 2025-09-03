Досрочное голосование на выборах депутатов началось в Тюменской области

10:00 03 сентября 2025
3 сентября в Тюменской области началось досрочное голосование на выборах депутатов муниципальных дум.

В труднодоступные территории Ярковского, Уватского, Тобольского, Юргинского и Сладковского муниципальных округов члены участковых избирательных комиссий начнут выезжать с 5 сентября. Единый день голосования – 14 сентября.

Губернатор Александр Моор:

Муниципальные депутаты работают в самом тесном контакте с жителями. Именно от них зависит решение повседневных вопросов, развитие городов, сёл и деревень. Сформировать сильную и работоспособную муниципальную власть – в интересах каждого. Поэтому важно прийти на выборы и поддержать тех, кому доверяете.

