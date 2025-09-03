Геннадий Чеботарев: "Гордость нации" – важное событие, которое вселяет оптимизм и убеждает общественных активистов, что их труд значим и заметен

Фото: Комитет по делам национальностей Тюменской области

Подведение итогов регионального этапа премии "Гордость нации" – важное событие, которое вселяет оптимизм и убеждает общественных активистов, что их труд значим и заметен, что результаты их труда отмечены государством. Так оценил мероприятие, которое проходило в Тюмени в конце августа, председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

"В этом году мы второй раз проводили торжественную церемонию награждения победителей регионального этапа премии "Гордость нации". Это очень интересный и замечательный конкурс, в рамках которого награждаются победители в десяти номинациях. На церемонии состоялось вручение дипломов и подарков победителям, занявшим первое, второе и третье места", - рассказал Геннадий Николаевич.

Первыми на торжественном мероприятии награждали защитников Отечества - участников СВО. В церемонии также принимали участие семьи военнослужащих. Замечательным активистам, членам местных и регионального отделений Ассамблеи народов России, премии вручали директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров, председатель комитета по делам национальностей Роман Рзаев и заместитель директора департамента по общественным связям Роман Мамонтов.

"Мне выпала честь вручить награду в номинации "Родные языки". Я очень рад, что лауреатом премии стал давний товарищ и друг, с которым мы реализовали множество интересных мероприятий, - писатель Сергей Сергеевич Козлов", – рассказал Геннадий Чеботарев.

Председатель Общественной палаты отметил, что в первую очередь организаторы чествуют тех, кто пропагандирует, поддерживает и развивает русский язык — государствообразующий язык нашей страны. На нем говорят на официальных заседаниях, в органах власти, это наш государственный язык. Конечно, первые слова ребенок произносит на родном языке, на нем признаются в любви и приносят присягу Отечеству.

Геннадий Чеботарев привел слова Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сказанные им на рождественской встрече в Государственной Думе, о том, что русский язык — это фундамент, позволяющий сохранять цивилизационную идентичность нашего народа. Очень важно не засорять его и избавляться от нецензурной лексики в публичном пространстве, так как это подрывает наши традиционные культурные ценности.

"Семья, как опора и фундамент общества, должна стать национальной идеей и приоритетом развития России. Каждый, кто вручал награды на церемонии, находил теплые и важные слова для победителей", – подчеркнул Геннадий Чеботарев.

Лучшие из лауреатов, занявшие первые места, будут рекомендованы для участия в финальном, всероссийском этапе премии "Гордость нации". Подведение итогов регионального этапа – важное событие, которое вселяет оптимизм и дает активистам понять, что их труд заметен и отмечен государством и такой значимой общественно-государственной организацией, как Ассамблея народов России.

В своем выступлении председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев подчеркнул, что Общественная палата выступает партнером этого конкурса, поэтому председателю областной общественной организации доверили вручение награды в одной из самых значимых номинаций.

О премии "Гордость нации", безусловно, стоит говорить и писать, уверен Геннадий Чеботарев. В будущем году Общественная палата обязательно будет выдвигать на соискание этой награды достойных представителей, которые проявляют гражданскую инициативу и признаны лидерами в общественной деятельности, сделал вывод председатель Общественной палаты Тюменской области.