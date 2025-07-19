Почему цены на маркетплейсах отличаются

Стоимость при покупке на маркетплейсах может меняться в зависимости от того, с какого устройства человек заходит на площадку: якобы с Android будет одна цена, с iPhone – другая.

"Различие в ценах при покупках ах с разных устройств встречается достаточно часто. Например, на одной из площадок один и тот же товар можно купить с разницей в цене до 50%. Это объясняется динамическим ценообразованием, используемым на многих площадках", - рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Однако разница в стоимости связана не с устройством, с которого покупатель заходит на маркетплейс, а с аккаунтом. Часто при расчете цены разработчики модели ценообразования закладывают параметры для дополнительных скидок постоянным клиентам за определенное количество купленных товаров в месяц, за долю выкупа и использованию платежной системы площадки. При входе с нового устройства покупатель может идентифицироваться площадкой как новый, поэтому по словам эксперта, система скидок для него может существенно отличаться. Но если покупатель войдет в свой аккаунт, цена товара, вне зависимости от устройства, будет одинаковой, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Подобная практика ценообразования на интернет-площадках не нарушает нормы существующего законодательства, поскольку речь не идет об установлении разных цен для разных покупателей на один и тот же товар. Динамическое ценообразование зависит от текущей рыночной ситуации и уровня спроса, который стимулируется по-разному для различных групп клиентов", - пояснила Ольга Борисова.