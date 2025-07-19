В Тюмени впервые пройдет "ЕЩЁНЕМАРТ"

27 июля в тюменском книжном магазине "Никто не спит" пройдет книжный фестиваль "ЕЩЁНЕМАРТ". Его устраивают издательские дома "Поляндрии" и NoAge Санкт-Петербурга.

Первый однодневный фестиваль "ЕЩЁНЕМАРТ" прошел в северной столице в декабре 2024 г. Тюмень станет седьмым (после Новосибирска, Хабаровска, Калининграда, Екатеринбурга, Краснодара и Иркутска) городом, где он пройдет.

В программе предусмотрены книжная ярмарка от издательств, мастер-класс по плетению большого ковра для детей и взрослых. Для гостей проведут дискуссию "Наблюдая метаморфозы" - обсуждение романа "Латинист". Состоится презентация романа Евгении Некрасовой "Улица Холодова" и Ольги Птицевой "Весна воды".

Спикеры фестиваля – издатель, главный редактор издательств "Поляндрии" и NoAge Дарина Якунина, гендиректор издательств Олег Филиппов, писатели, - сообщает Тюменская линия.

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