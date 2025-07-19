В какой валюте хранить сбережения, ответили эксперты

Как сохранить и приумножить средства, ответили эксперты. Финансовый консультант, экономист, предприниматель Светлана Пронина считает, что хранить средства надежнее на депозите.

– Можно сберечь средства и в облигациях, там тоже неплохой купонный процент. По поводу валют: доллар становится все более и более рискованным в свете возможного использования наших замороженных резервов. В случае принятия определенных решений доверие к нему может сильно подорваться. Если и хранить деньги в валюте, то лучше в трех разных. Ведь доллар непредсказуем в своем росте, – говорит Светлана.

Преподаватель курсов по инвестициям Ольга Гоголадзе отмечает, что 2025 год стал настоящим подарком для владельцев облигаций.

– Еще в начале года я говорила, как легко можно заработать на облигациях. И что вышло? Когда Центральный банк снижает ставку, облигации растут в цене. В прошлом месяце ставку понизили с 21 до 20 процентов. ОФЗ (облигации федерального займа) выросли на 8–13 процентов всего за полгода. Когда ключевая ставка вернется хотя бы к уровню 15 процентов, я жду рост 20–30 процентов по моим ОФЗ. Те инвесторы, кто не купил облигации в начале 2025 года, уже упустили часть прибыли. Но шансы еще есть, главное – правильно выбрать бумаги, – рассказывает Ольга в своем телеграм-канале.

Финансовый аналитик Елена Степанова отмечает, что новички заходят на фондовый рынок и в условиях высокой волатильности, что очень рискованно, - сообщает Тюменская область сегодня.