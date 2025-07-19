Как изучают историю по куклам, рассказали этнографы

Весной 2021 года исследователи побывали в этнографической экспедиции по тюменским деревням. Команда состояла из специалистов-ремесленников, изучающих народные костюмы, песни и куклы. За игрушки отвечала Ирина Тарасенко – это была ее первая экспедиция. Жительница Ишима уже тогда считалась мастером по традиционной кукле, хоть и не имела профессионального этнографического образования.

Экспедиция охватила несколько районов: Тюменский, Ишимский, Исетский, Бердюжский. Исследователи посетили села Кулаково, Караскуль, Исетское, деревню Кирсаново. Исследователи находили старожил и договаривались с ними о встрече. Они стремились наладить контакт, разговорить жителей. Память пожилых людей требовала времени: одни вспоминали детали лишь после чаепития или песен, другие – спустя несколько дней.

Ирина признается – первое, что она слышала почти в каждом доме, было короткое предложение: "Мы не играли, нам некогда было – работали, косили". Постепенно люди вспоминали, как мастерили кукол из остатков тканей, яичной скорлупы или даже корня лебеды.

По собранным историям можно судить о жизни деревень, их благополучии. Так, к примеру, Ишимский район считался зажиточным:

– Мы там встречали людей, которые подробно рассказывали о куколках из тряпочек. Они вспоминали, что у них в хозяйстве было много ткани. Такое могли позволить себе далеко не все семьи – иногда не хватало на пошив одежды себе, какие куклы… По рассказам Эльвиры Константиновны получилось восстановить игрушку из полешки с целым костюмом в придачу: стилизованной рубашкой, юбкой, поясом, передником и платком, – рассказывает о местных традициях мастерица.

В других поселениях кукол делали из подручных материалов: кукурузных початков, щепок, лопухов и даже корня лебеды. Иногда это были просто щепки, деревянные палочки – особо изобретательные ребята на них надевали скорлупки от яиц. Так у кукол-мужчин появлялась лысая макушка вместо волос.

Одной из самых трогательных находок стал обряд "кукушечка", а точнее остатки этой традиции. "Кукушку" создавали из травы, украшали платочком, а затем "хоронили" – этот ритуал символизировал переход от зимы к лету.

– То есть дети играли в дочки-матери, в семью, в гости, в свадьбу, но не играли в похороны. Это было запрещено старшими. Но вот такие обряды календарного цикла были. В итоге дети играли во все то, чем живут взрослые – так или иначе, – объясняет мастерица.

Однако обережных кукол, вопреки распространенному мнению, в Тюменской области почти не было – их отсутствие подтвердили даже местные этнографы. Сейчас Ирина Тарасенко продолжает свои исследования и мечтает создать методичку по истории кукол Тюменской области, - сообщает Тюменская область сегодня.