В летнем лагере помогают школьникам выбирать будущую профессию

Акцию "Летний лагерь — территория профориентации" ежегодно проводится для тюменских школьников кадровым центром "Работа России". Это масштабная программа раннего профессионального ориентирования и увлекательного отдыха детей летом.

За сезон проведено свыше 40 тематических мероприятий, в которых приняли участие около 1000 ребят. Школьники участвуют в конкурсах, интерактивных беседах, квестах и экскурсиях на местные предприятия и учреждения, знакомятся с разными профессиями и узнают особенности современного рынка труда.

Главная цель проекта — помощь школьникам в понимании собственных талантов и предпочтений, выборе подходящей профессии и подготовке к будущему профессиональному самоопределению.

Мероприятия включают разнообразные форматы взаимодействия: тренинги, бизнес-игры, мастер-классы и соревнования, направленные на раскрытие потенциала участников и повышение осведомленности о современных профессиональных перспективах.

По материалам департамента труда и занятости Тюменской области.