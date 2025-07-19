Стали известны итоги проекта "Программа поддержки сообществ"

Прием проектных заявок от активных жителей и сообществ города завершен в Ишиме. Эксперты определили 15 лучших концепций социально значимых событий, которые получат ресурсную поддержку мультицентра "Моя территория" в Ишиме. Им предоставят площадки, оборудование и методическую помощь для организации событий.
Участники представили 40 проектов в следующих направлениях: поддержка молодых семей, добровольчество, патриотическое воспитание, ЗОЖ, медиа, образование, экология, студенческая среда и межнациональные отношения, - сообщает Мегатюмень.
Победителями стали:
— Семейный мастер-класс "Лабубу как ты — разный, но любимый" по созданию гипсовой игрушки, студия Tvori_lab;
— Интерактивная игровая сессия "Креатив-штурм: от мысли к действию", волонтерский отряд "Идущие вперед";
— Квартирник талантливой молодежи "Фабрика звезд", творческое сообщество "Рассвет";
— Семейный праздник "Арбузная вечеринка", молодежный центр Абатского района;
— Первый молодежный турнир по настольной экономической игре "Ситиполия Ишим", проект "Ситиполия Ишим — игра в бизнес";
— Йога на свежем воздухе, сообщество OpenAir;
— Соседский вечер "Песни нашего двора", музыкальное сообщество "Октава";
— Молодежный интеллектуальный чемпионат "Что? Где? Когда?", Общественная молодежная палата;
— Ресурсная встреча по эмоциональному здоровью, Клуб Счастливых женщин города Ишима;
— Лига дворового спорта по баскетболу 3x3, Местная спортивная общественная организация "Федерация баскетбола города Ишима и Ишимского района";
— Мастер класс по созданию гербариев, сообщество "Биография";
— "Тест добрых дел: волонтерский квиз!", объединение "Добротворцы";
— Семейный арт-вечер (рисование на футболках) и семейный пикник, сообщество "КреатиViti";
— Мастер-класс "Картина из песка", сообщество "ТворЧество";
— Семейный показ фильма, Первичная профсоюзная организация студентов.
Проекты будут реализованы до конца 2025 года.
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