Когда убирать озимый чеснок, посоветовали эксперты

Перед уборкой озимого чеснока в конце июля нужно за неделю прекратить полив. Выбираем сухую погоду, за несколько дней до уборки не должно быть осадков, а почва должна быть легкой и не напитанной влагой. Влажная земля может спровоцировать гниение головок. Слишком рано убранный чеснок, в дальнейшем будет плохо храниться, а тот что перезрел начнет распадаться на зубки во время уборки, - сообщают специалисты тюменского "Россельхозцентра".

Когда пора приступить собирать урожай чеснока:

1. Пожелтение нижних листьев, стебель начинает склоняться к земле и сохнуть.

2. Обратите внимание на чесночные стрелки. Если вы заметили, что бутон треснул или лопнул, значит, пора убирать чеснок.

Выкапываем чеснок крайне аккуратно, стараясь не повредить головки. Не обрезаем сразу ботву, питательные вещества должны перейти в зубчики.

Раскладываем равномерно в один ряд в сухом и проветриваемом месте, либо можно подвесить, заплетая в косы ботву, - сообщает КП-Тюмень.