Как защититься от гепатитов В и С

Гемоконтактные инфекции передаются через кровь или продукты крови. Они представляют серьезную угрозу для здоровья. Наиболее значимыми из них являются ВИЧ-инфекция, а также вирусные гепатиты B и C.

"Вирусные гепатиты B и C - частая причина хронического гепатита, цирроза печени и первичного рака печени. Они могут протекать бессимптомно, что затрудняет раннюю диагностику и лечение", - рассказала врач-инфекционист Областной инфекционной больницы Ольга Климова.

Для предотвращения заражения вирусными гепатитами B и C необходимо использовать одноразовые или стерильные инструменты при манипуляциях, связанных с повреждением кожных покровов и слизистых, а также при проведении косметических процедур, маникюра и нанесении татуировок.

"При нанесении татуировок и пирсинга важно проверять условия: убедитесь, что для каждого клиента используются новые иглы и отдельные баночки с тушью, а пирсинг проводится новой иглой. Требуйте, чтобы упаковка инструментов вскрывалась при вас. Соблюдение правил личной гигиены также имеет значение: используйте индивидуальные предметы личной гигиены, такие как бритвенные приборы, зубные щетки, мочалки, расчески и маникюрные принадлежности, и храните их раздельно. Предотвращайте микротравмы в быту и на рабочем месте. Отказ от употребления наркотиков важен, так как заражение возможно при использовании нестерильного оборудования, такого как шприцы, иглы, посуды и фильтры. Для снижения риска заражения половым путем избегайте рискованных контактов и используйте механические контрацептивные средства", - говорит врач.

Вирусный гепатит B относится к управляемым инфекциям, поэтому основным средством защиты является вакцинация, - сообщает АиФ-Тюмень.