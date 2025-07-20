Врачи из Тюмени спасли пациента с множеством травм

Бригада скорой помощи доставила 16-летнего молодого человека после серьезного ДТП. Мультидисциплинарная бригада Областной клинической больницы №2 (г. Тюмень) незамедлительно провела необходимые обследования. У пациента выявлены открытая непроникающая черепно-мозговая травма тяжелой степени, закрытая травма живота, а также множественный перелом локтевой и лучевой костей.

"Благодаря формированию отлаженного механизма работы и создания Центра сочетанной травмы на базе Областной клинической больницы №2 стало возможным выполнение одномоментных оперативных вмешательств. Они минимизируют время, проведенное пациентом в операционной, и за один этап позволяют разрешать критические повреждения. Учитывая тяжесть состояния пациента, мы приняли решение о выполнении единовременного оперативного лечения в 3 бригады", - рассказал нейрохирург ОКБ №2 Даниил Нигинский.

Хирурги детского стационара ОКБ №2 произвели удаление селезенки и дренирование брюшной полости для остановки кровотечения. Одномоментно нейрохирурги успешно выполнили удаление эпидуральной гематомы головного мозга объемом 60 миллилитров. Затем травматологи-ортопеды приступили к оперативному вмешательству, заключающемуся в фиксировании перелома предплечья титановыми штифтами через маленькие разрезы и под электронно-оптическим контролем.

Сейчас пациент полностью восстановился и вернулся к обычной жизни, - сообщает Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).