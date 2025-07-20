Как готовят будущих постановщиков в стенах ТГИКа

Театральное искусство требует особого таланта и профессиональной подготовки. Заведующая кафедрой режиссуры Тюменского государственного института культуры Марина Галяветдинова рассказала, как готовят будущих постановщиков в стенах вуза.

Более 15 действующих театральных коллективов создали выпускники Тюменского государственного института культуры.

С первого дня обучения студенты готовятся к созданию итоговой авторской работы. Путь к дипломному спектаклю начинается с выбора материала. Будущие режиссеры самостоятельно определяют, какой спектакль они хотят поставить, опираясь на личные предпочтения и творческий потенциал.

Современная режиссура требует постоянного развития как от студентов, так и от педагогов. В эпоху клипового мышления приходится искать новые формы взаимодействия со зрителем и адаптировать традиционные подходы к постановке спектаклей.

– Мир меняется, студенты меняются, и нам, педагогам, работая с молодежью, тоже приходится меняться. Это весьма нелегко, я хочу сказать. Мы ищем новые формы взаимодействия, лекционных и тренинговых занятий, практических занятий со студентами, – делится Марина Михайловна.

Интересная тенденция последних лет – возвращение выпускников к классике. Если раньше студенты выбирали современные произведения, то сейчас в тренде постановки по Достоевскому и Булгакову, - сообщает Тюменская область сегодня.