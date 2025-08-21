Депздрав Тюменской области проверяет жалобу ветерана СВО на доступность медпомощи в Тобольске

Департамент здравоохранения Тюменской области взял на контроль оказание помощи ветерану СВО в Тобольске после сообщений о том, что он не смог попасть в клинику.

"Информацию о том, что маломобильный пациент не смог попасть на прием к медицинским работникам, в данный момент проверяют руководство учреждения и специалисты департамента здравоохранения Тюменской области. Так как в филиале №2 ГБУЗ ТО "Областная клиническая психиатрическая больница" (Тобольск) имеется в наличии мобильный пандус, который выносит и устанавливает администратор поликлинического отделения, а затем помогает подняться маломобильным гражданам. Также все виды медицинских услуг маломобильной категории граждан оказываются на первом этаже учреждения. Будет проведена внутренняя служебная проверка, по результатам которой будут приняты меры", - сообщает информационный центр правительства.

В распространенной в сети жалобе отмечалось, что мужчина 19 августа приехал проходить медосмотр на ул. Первомайскую 22А и не смог зайти в здание, так как, по его словам, там нет пандуса, а в адрес супруги, которая пошла с его документами к медикам, последовал шквал негатива как от сотрудников учреждения, так и от ожидавших приема пациентов.