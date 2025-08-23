Мифы об алкоголе развеяла тюменский врач

Директор-главный врач "Медицинского города" Валерия Павлова рассказала, почему алкоголь — один из самых недооцененных факторов риска рака, какие мифы мешают людям отказаться от него и почему даже "умеренность" — это слишком рискованно.

Люди часто ассоциируют алкоголь с печенью. На практике врачи-онкологи все чаще говорят о том, что злокачественные опухоли гортани, пищевода, прямой кишки, молочной железы связаны с употреблением алкоголя.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует алкоголь как канцероген группы I, а это означает, что спиртные напитки могут вызвать у людей онкологические заболевания. Алкоголь — не просто раздражитель слизистой. Этанол в организме превращается в ацетальдегид — токсичное вещество, официально признанное канцерогеном. Он повреждает ДНК, влияет на гормональный баланс, усиливает воспалительные процессы. Все это — почва для развития онкологических процессов", - объясняет Валерия Игоревна.

Многие женщины не знают, что даже 1–2 бокала вина в неделю могут повышать риск рака молочной железы. Чем больше спиртного — тем выше уровень эстрогена, а значит — и риск. Это особенно опасно для женщин после 40 лет, у кого уже есть гормональные нарушения или семейный анамнез по онкологическим заболеваниям груди, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Алкоголь повреждает клетки, вызывает мутации ДНК, способствует воспалительным процессам и увеличивает уровень эстрогена, что напрямую связано с раком груди у женщин. Помимо онкологии, алкоголь провоцирует множество других заболеваний печени, сердечно – сосудистой системы, поражения головного мозга, психические расстройства и проблемы с ЖКТ", - пояснила врач.