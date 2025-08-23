Тюменский офтальмолог развеяла мифы о зрении

Елена Радзивилюк, опытный офтальмолог, поделилась профессиональными наблюдениями о распространенных заблуждениях, связанных со зрением.

Смартфоны наносят больший вред зрению, чем компьютеры, из-за мелких символов на экране. Однако современные мониторы оснащены защитой для глаз. Главное – соблюдать режим работы и отдыха.

Чтение лежа действительно вредно для глаз. Книгу или электронный носитель необходимо держать на расстоянии 30–40 сантиметров от глаз при хорошем освещении. В вечернее время обязательно использовать настольные лампы.

Проблема близорукости значительно "помолодела". Если раньше первые признаки появлялись в 9–11 лет, то сейчас заболевание часто диагностируется у дошкольников из-за бесконтрольного использования гаджетов.

Питание и зрение – тема, требующая особого внимания. Хотя черника и морковь полезны, для получения необходимой дозы витаминов их нужно употреблять в больших количествах. Наиболее важные для глаз вещества – кальций, цинк, зеаксантин и лютеин.

Очки как аксессуар перестали быть признаком слабости. Современные пациенты, особенно дети, воспринимают их как модный элемент.

Лазерная коррекция не является универсальным решением всех проблем со зрением. Процедура имеет противопоказания и не гарантирует пожизненный результат, особенно после 40 лет, - сообщает Тюменская область сегодня.