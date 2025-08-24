Как избежать укачивания во время поездки

Согласно традиционным системам здоровья, таким как аюрведа и тибетская медицина, укачивание связано с дисбалансом энергетических начал и нарушением гармонии между телом и умом. Врач-токсиколог, к.м.н. Михаил Кутушов считает, в этих традициях рекомендуются натуральные средства и техники, которые помогают успокоить нервную систему и восстановить равновесие. К таким методам относятся массаж определенных точек на теле, дыхательные упражнения, ароматерапия с использованием эфирных масел, а также правильный режим питания и сна перед поездкой.

Существует множество способов синхронизации вестибулярного аппарата и сигналов, поступающих в мозг. Например, специальные пластыри от укачивания, действующие как транскутанные препараты, могут оказывать мягкое седативное или противорвотное воздействие, помогая предотвратить неприятные симптомы, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Практические советы, которые поддерживают как современная медицина, так и традиционные системы, просты и полезны. Во время поездки важно следить за своим состоянием, выбирать место, где меньше качает, смотреть на неподвижные объекты вдали и делать глубокие дыхательные упражнения для расслабления. Также важно правильно питаться — лучше есть легкую и полезную еду, избегая тяжелой и жирной пищи перед путешествием", — пояснил Михаил Кутушов.