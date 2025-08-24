Детям с серьезными диагнозами помогают в центре "Надежда"

В тюменском Детском реабилитационном центре "Надежда" помогают малышам с серьезными медицинскими заболеваниями. Яркий пример - история тройняшек Аиши, Ахмеда и Мухаммада.

Во время беременности каждый из плодов имел отдельную плаценту и собственный плодный пузырь. Малыши появились на свет на 33-й неделе в результате кесарева сечения. Аиша родилась весом 1396 г и в 1,5 месяца перенесла ишемический инсульт с менингоэнцефалитом. Ахмед появился на свет вторым и весил 1821 г, а Мухаммад — 1517 г. У братьев позже диагностировали задержку речевого развития, активности и внимания.

С 6 месяцев дети проходили реабилитацию в центре "Надежда". У мальчиков полностью восстановилась речь, внимание и звукопроизношение — сейчас они практически здоровы и готовятся к первому классу. Хорошую динамику демонстрирует и их сестренка Аиша, - у нее еще сохраняется легкая слабость в правой стороне тела, без ограничения движений и она тоже готовится стать первоклашкой.

"Этот случай — блестящий пример эффективности ранней реабилитации, — рассказывает заведующий отделением нейрореабилитации, врач-невролог Марина Буторина. — Когда мы впервые увидели этих малышей, прогнозы были осторожные. Но их прогресс превзошел все ожидания".

В "Надежде" радуются успеху каждого своего маленького пациента и делают многое, чтобы помочь им. За шесть месяцев 2025 года в центре "Надежда" проведено 2 376 курсов медицинской реабилитации в условиях круглосуточного и дневного стационара; выполнено 139 инъекций ботулинотерапии; совершено 1 679 выездов бригад паллиативной медицинской помощи; еще 48 детям оказана стационарная паллиативная помощь, - сообщила Ирина Бердюгина, пресс-секретарь детского центра "Надежда" (г. Тюмень).