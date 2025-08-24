Уникальный проект "Инклюзивное рукоделие" стартовал в Тюменской области

Проект направлен на поддержку пенсионеров, людей с инвалидностью и участников СВО и их семей. Инициатива реализуется при поддержке гранта губернатора региона и охватывает шесть муниципальных округов. Главная его цель - помочь участникам раскрыть творческий потенциал и найти новые возможности для самореализации. В рамках проекта проводятся мастер-классы по различным видам рукоделия: от традиционного вязания до сложного золотного шитья.

Одним из ярких участников проекта стала Татьяна Каюпова, которая, несмотря на серьезные проблемы со зрением, успешно вяжет крючком и воспитывает троих детей. Ее история вдохновляет других участников, показывая, что ограничения – не преграда для творчества.

Проект включает серию обучающих мероприятий и конкурс творческих работ. Участники получают возможность не только освоить новые техники рукоделия, но и найти единомышленников. Организаторы отмечают, что для многих рукоделие может стать не просто хобби, но и источником дополнительного дохода, - сообщает Тюменская область сегодня.

Тимур Нигматуллин, руководитель проекта, подчеркивает: "Важно не только изделие, но и сам процесс. Чтобы человек попробовал, увлекся. Может быть, для кого-то это станет профессией, для кого-то подработкой. Главное, чтобы глаза загорелись".

18+