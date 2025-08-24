Об особенностях полива моркови в августе рассказали тюменские агрономы

По словам агрономов Россельхозцентра по Тюменской области, режим полива может оказать влияние на растрескивание плода. Обильный полив и затяжные дожди образуют избыточное увлажнение моркови, происходит быстрый рост клеточной ткани внутри плода. Наружная оболочка не выдерживает давления изнутри и разрывается, образуя трещины. Чтобы решить проблему, необходимо поливать чаще, но меньшим объемом, не заливая морковь.

Недостаток микроэлементов в виде бора и кальция, также провоцирует растрескивание. Эти компоненты играют важную роль в процессе построения прочных стенок клеток, при их недостатке клетки становятся хрупкими и неспособными выдерживать давление растущего внутреннего объема.

Заболевания и вредители нарушают внешнюю оболочку моркови и это приводит к образованию трещин. Личинки каротиновой мухи проникают в корнеплод, повреждают ткани, в этих местах образуются трещины. Фузариозное увядание поражает сосудистую систему моркови, нарушая нормальную циркуляцию воды.

Советуем профилактические обработки препаратами от вредителей и болезней. Уничтожайте сорняки семейства сельдереевых, в которых возможно заселение каротиной мухи, - сообщает АиФ-Тюмень.