Стандартизацию оборудования успешно проходят тюменские промпредприятия

Сертификацию со стороны ИНТИ (Институт нефтегазовых технологических инициатив) прошел завод по производству нефтегазового оборудования "Кенера".

- В нынешних экономических условиях, учитывая недоступность международных сертификационных агентств, необходимо иметь свой стандарт качества, - рассказал генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских. - С получением сертификата ИНТИ мы подтверждаем соответствие производства и технологических возможностей этому стандарту, что, в конечном счете, облегчает доступ нашей продукции к потребителю. Речь идет о серийном производстве буровых установок эшелонного и арктического типа, а также системы верхнего привода. Считаю такую оценку со стороны ИНТИ большим достижением и очередным этапом в развитии предприятия.

Получение сертификата ИНТИ открывает для предприятий новые перспективы работы, в том числе на зарубежных рынках, - сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

- Для нашей промышленности, работающей с нефтегазовым сектором, важно создать российские стандарты. В сентябре они будут продемонстрированы на форуме TNF, где на совместном стенде Минпромторга, Минэнерго и ИНТИ покажут новинки отечественных технологий. Это будут уже используемое на месторождениях оборудование. Вслед за принятием стандартов отечественными нефтегазовыми компаниями, следующая цель - получить признание наших разработок зарубежом. Такая работа уже ведется в странах СНГ, Африки и Ближнего Востока, - пояснил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.