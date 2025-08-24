Можно ли оспорить требования к школьной форме, ответил юрист

Родители могут не соглашаться с требованиями к школьной форме в учебном заведении. Или они кажутся им завышенными. Как рассказал юрист Александр Бударагин, школа может предъявлять требования к цвету, фасону, длине юбки, высоте каблука обуви, но они должны быть обоснованными и не создавать чрезмерных ограничений. А вот придирки к оттенку, например, "мерло" вместо "бордовый" могут быть оспорены как излишне детализированные, если они не основаны на четких нормативных актах. Требования к цвету обуви также могут быть установлены, но они должны быть разумными и соответствовать общим требованиям, - сообщает Мегатюмень.

— Родители должны постараться решить вопрос с директором или представителями школы, если договориться не удалось, можно попытаться обжаловать соответствующий нормативный акт учебного заведения в департаменте или министерстве образования региона. Если же родители считают, что нарушены их права или права их ребенка, можно подать жалобу в прокуратуру. Крайняя мера — обращение в суд с иском об оспаривании незаконных действий (решений) образовательной организации, - рассказал юрист.