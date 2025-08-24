Машины для нужд СВО отремонтировала тюменская УК

Два автомобиля "ГАЗель" подготовила к отправке на СВО тюменская управляющая компания "Вектор". Обе машины будут использоваться в направлении Краснодона, Мариуполя, Донецка, Белгорода и Курска, - сообщает Тюменская линия.

"Мы очень рады, что смогли принять участие в общественной жизни города и оказать бескорыстную помощь бойцам, выполняющим свой долг по защите Отечества в зоне проведения специальной военной операции", – сообщили в УК.

"Жилищная инспекция поддерживает инициативы управляющих организаций, направленные на укрепление социальной ответственности и проявление гражданской позиции. Благодарим все управляющие организации региона, которые вносят свой посильный вклад в такие благородные дела", - отметили в Госжилинспекции Тюменской области.